Филарет отозвал свою подпись в документе о ликвидации УПЦ КП

Патриарх Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым ликвидировали Киевский патриархат. Об этом сообщает пресс-центр КП.

Филарет просит считать свою подпись недействительной. В заявлении словосочетание Поместный собор от 15 декабря 2018 употребляется с приставкой "так называемый".

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018", – говорится в заявлении.

Сообщается, что все попытки зарегистрировать УПЦ КП не были удовлетворены.

Напомним, патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-1" и пожаловался, что его все обманули.

После чего Филарет похвалил пропагандистский канал "Россия 24", который не переврал его интервью.

20 января 2019 года Филарет утверждал, что СБУ в дела церкви не вмешивается.