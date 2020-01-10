Філарет відкликав свій підпис в документі про ліквідацію УПЦ КП

Патріарх Філарет заявив про відкликання свого підпису під постановою Помісного собору Української православної церкви, яким ліквідували Київський патріархат. Про це повідомляє прес-центр КП.

Філарет просить вважати свій підпис недійсним. У заяві словосполучення Помісний собор від 15 грудня 2018 вживається з приставкою "так званий".

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкликав свій підпис під постановою так званого Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року. На це постанова посилаються чиновники міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 20 червня 2019 року... З-за цього патріарх Філарет повідомив міністру культури Володимиру Бородянському про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що всі спроби зареєструвати УПЦ КП не були задоволені.

Нагадаємо, патріарх Філарет дав інтерв'ю каналу "Росія-1" і поскаржився, що всі його обдурили.

Після чого Філарет похвалив пропагандистський канал "Росія 24", який не перебрехав його інтерв'ю.

20 січня 2019 року Філарет стверджував, що СБУ у справи церкви не втручається.