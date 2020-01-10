Проблемы парковок и пробок в Киеве: штрафы хотят увеличить в 10 раз

В 2019 году только за полгода в Украине было зарегистрировано 25 тысяч электромобилей. Тенденция к увеличению автомобилей на дорогах сохраняется. В Киеве участились случаи правонарушения, связанные с парковкой в неположенном месте. Начальник инспекции по паркованию и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин рассказал о том, как Киевская администрация борется с этой проблемой и какие меры будут приняты в будущем, сообщает сайт Сегодня.

За короткий период в Киеве добавилось около 150 тысяч автомобилей и это очень влияет на городской трафик. При таком резком увеличении усугубляется нехватка парковочных мест.

Парковочные места

"Если вы спросите, нужно ли при таком увеличении автомобилей в городе резко увеличивать количество парковочных мест, то я вам отвечу: нет!" - говорит Дмитрий Рахматуллин.

Он уверяет, что количество парковочных мест в городе составляет порядка 50 тысяч, есть специальные площадки, которые оборудованы ограждением, шлагбаумом и охраняются. Также в Киеве действует рабочая группа, которая разрабатывает новые схемы движения, дорожные знаки, пешеходные переходы и транспортные развязки.

Водители жалуются, что парковочных мест не хватает, а инспекция по паркованию без разбора эвакуирует машины с улиц. Но Рахматуллин уверяет, что эвакуируют автомобили и штрафуют только нарушителей правил парковки и стоянки. Общая сумма штрафов на 22.12.2019 составила 2 миллиона 529 тысяч 150 гривен.

Инспекторы также проверяют оплату парковки и стоянки, вместе с патрульной полицией работают над тем, чтобы водители не заезжали на полосы для общественного транспорта.

"Ситуация изменится, когда киевский водитель увидит альтернативу. Когда поймет, что тратит больше денег на топливо, парковку в центре города и попадает под риск быть эвакуированным в случае нарушения правил паркования, тогда он оценит, что, возможно, стоит оставить свой автомобиль где-то на окраине, возле метро, и воспользоваться общественным транспортом. И при этом, например, получит скидку на проезд на общественном транспорте. На нем ему будет проще пересесть, доехать в нужное место быстрее и с комфортом", – говорит Дмитрий Рахматуллин.

Он отмечает, что некоторых автомобилистов можно воспитывать только финансовыми взысканиями и эвакуацией авто. Сейчас на улицах Киева работает 20-30 эвакуаторов и их количество планируют увеличивать. Но потребность в большом количестве эвакуаторов краткосрочная, ведь ситуация нормализуется. Также недостает самих инспекторов.

Стоимость парковочного места

Тариф на стоимость парковки не менялся несколько лет. Сейчас он составляет от 5 до 10 гривен в час, в зависимости от парковочной зоны. Власти планируют повысить тариф, но для этого у них нет полномочий. Мэрия неоднократно обращалась в Кабмин и Верховную Раду, чтобы получить такие полномочия, но пока безрезультатно.

Как отмечает Дмитрий Рахматуллин, сейчас штраф за неуплату парковки не пугает водителей, потому их увеличение необходимо. Это станет дополнительным стимулом для людей искать свободные места на парковках или оставлять авто возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января электрокары получили зеленые номерные знаки и отдельные парковочные места.

Ранее, 9 января, в Прикарпатье из-за гололеда образовалась километровая пробка.