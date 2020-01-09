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09 января 2020, четверг, 12:51 580
Общество 2020-01-09T13:08:52+02:00
Українські Новини
На дорогах Прикарпатья застряли сотни автомобилей

На дорогах Прикарпатья застряли сотни автомобилей

Ярина Вацяк
Ивано-Франковск, Тернополь, Непогода, Гололедица, Пробки
Пробки на дороге на Прикарпатье. Фото:
Пробки на дороге на Прикарпатье. Фото: "Фиртка"

Сегодня утром на Прикарпатье из-за осложнения погодных условий на дорогах образовалась гололедица, в результате чего сотни автомобилей застряли в километровых пробках.

На дороге сообщением "Ивано-Франковск-Тернополь" почти отсутствует проезд, сообщает "Фиртка" со ссылкой на очевидцев.

"Дорога - как стекло. Стоим уже с семи часов утра и никакой техники, которая бы посыпала дорогу. Невозможно двигаться", - замечает водитель Игорь.

К слову, по данным Службы дорог в Ивано-Франковской области, на всей территории области - дождь с переходом в мокрый снег. Температурный режим приводит к замерзанию проезжей части дорог и образования гололедицы.

Для борьбы с гололедом задействованы предприятия, отвечающие за зимнее обслуживание дорог государственного значения области.

Воздержаться от путешествий и быть осторожными советуют и полицейские.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну. 

Также синоптики дали прогноз погоды до конца января 2020 года.

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