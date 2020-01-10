США присоединяются к расследованию крушения Boeing-737 в Иране

Соединенные Штаты Америки примут участие в расследовании крушения украинского самолета Boeing-737 MAX по приглашению Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки (NTSB).

Так, сообщается, что в управлении отметили о получении Центром оперативного реагирования официального уведомления об авиакатастрофе самолета МАУ.

"NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участие США в расследовании подтвердила и иранская сторона.

"Национальное управление по безопасности транспорта США ответило нашему главному следователю и сообщило о аккредитованном представителе", - сказал изданию представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фахат Парвареш.

Он добавил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.

Отмечается, что США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG, потерпевший катастрофу в Иране, был спроектирован и построен в Соединенных Штатах.

Как сообщали Українські Новини, в Boeing 737 MAX обнаружили новые потенциальные проблемы, а компанией Boeing были обнародованы внутренние переписки, в которых сотрудники выражают негативную настроенность в отношени самолетов 737 МАХ.

Тем временем родственников погибших в авиакатастрофе в Иране допросили и отобрали образцы ДНК.