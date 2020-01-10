В Украине ожидается туман и дожди: синоптики предупредили водителей об опасности

Сегодня, 10 января, в некоторых областях Украины ожидается туман и ухудшение видимости на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, согласно данным синоптиков, сегодня в северных областях пройдут небольшие дожди, температура днем поднимется до +4, а ночью опустится до -1 градуса.

А в восточных областях осадки не ожидаются, днем температурный столбик покажет 3 градуса тепла, а ночью похолодает до -3 градусов. В южных областях и в Крыму днем потеплеет до +6, а ночью температура опустится до -2 градусов. На западе Украины в некоторых областях пройдут дожди, максимальная температура днем составит 7 градусов тепла, а ночью похолодает до -2.

Киевлян и жителей области ожидает туман и слабая видимость. Максимальная температура днем +4.

Также синоптики дали водителям рекоммендации по управлению автомобилем в туман:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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