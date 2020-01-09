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09 января 2020, четверг, 19:54 79
Общество 2020-01-09T20:45:01+02:00
Українські Новини
В Кировоградской области расстреляли двух человек

В Кировоградской области расстреляли двух человек

Ольга Фандорина
Обстрел, Стрельба в городе

В Кировоградской области неизвестный расстрелял двух человек. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Правоохранители пытаются установить всех причастных к преступлению.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19 часов от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный сделал огнестрельные ранения ее родственникам – мужчине и женщине, в возрасте 36 и 40 лет. Факт нашел свое подтверждение", - сообщили в полиции.

В результате получения огнестрельных ранений мужчина и женщина скончались. Полиция пытается установить лиц, которые причастны к тяжкому преступлению. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Полиция обратилась к гражданам с просьбой обратиться по телефону 102, если им известна какая-то информация.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве. Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Вячеславу Соболеву.

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