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09 января 2020, четверг, 19:35 94
Общество 2020-01-09T19:35:43+02:00
Українські Новини
В 2019 году в украинских селах с насилием в семье сталкивались 5% женщин, - ООН

В 2019 году в украинских селах с насилием в семье сталкивались 5% женщин, - ООН

Анна Рудык
насилие над женщинами, ООН, Насилие в семье

В течение 2019 года в Украине с насилием в семье сталкивались 5% женщин в селах. Об этом свидетельствуют данные комплексного исследования положения женщин, проживающих в сельской местности, которое проводила Программа развития ООН в Украине, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, сообщается, что 36% женщин не участвуют в решении проблем своего села, а 48% женщин в селах не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности, 26% женщин в селах хотели бы повысить образовательный уровень, однако не имеют возможности.

Министерство социальной политики создало социальную рекламу "Ты - источник перемен!", чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации по признаку пола, в частности в сельской местности из-за постоянной занятости по домохозяйству и страх перед стереотипами.

Как сообщали Українські Новини, по данным ООН, убийство каждой второй женщины совершается ее партнером или членом семьи.

Ранее в Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие.

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