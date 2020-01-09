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09 января 2020, четверг, 19:10 14
Силовые структуры 2020-01-09T19:14:52+02:00
Українські Новини
На Донбассе при обстреле боевиков ранен украинский военный

На Донбассе при обстреле боевиков ранен украинский военный

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в четверг, 9 января, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции в районе Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь вблизи Хутора Вольный.

В четверг в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ 8 января.

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

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