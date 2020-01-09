подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче "Гордон"
09 января 2020, четверг, 17:36 6
СМИ 2020-01-09T17:36:18+02:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче

Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче "Гордон"

Александр Дмитриенко
Нацсовет по телевидению, Гордон, Азаров

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ") и принял решение об объявлении предупреждения, а также взыскании с него штрафа в размере 105,6 тыс. гривен за призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета по телевидению, передают Українські Новини.

По результатам мониторинга спутникового вещания "Макси-ТВ" за 5 октября 2019 зафиксирована трансляция передачи "Гордон", гостем которой был Николай Азаров, в которой звучали утверждения и высказывания, имеющие признаки нарушения требований Законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании", в связи с чем регулятор 17 октября назначил внеплановую выездную проверку вещателя.

"Во время проверки был подтвержден факт нарушения норм действующего законодательства, ведь гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, которая подвергает сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенные неаргументированные обвинения представителей власти в действиях, которые преследуются законом.

"В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, посягательству на права и свободы человека", - говорится в сообщении.

Регулятор обязал ООО "Наша Прага" в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, в случае невыполнения этого решения Нацсовет может применить к лицензиату санкции, предусмотренные соответствующими законами.

Как сообщали Українськi Новини,Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова

Также Нацсовет по телевидению проверит телеканал "Прямой" после обращения гражданки в связи с оскорблением Зеленского

 

Больше новостей о: Нацсовет по телевидению Гордон Азаров

Новости
Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче "Гордон" 17:36
ГБР не допрашивало Порошенко в четверг 17:33
На родине жены Трампа сожгли до тла его деревянную статую 17:27
Подземный переход. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Пьяный водитель в Киеве врезался в филармонию 17:22
В 2019 продукты и образование подорожали, а коммуналка и одежда упали в цене 17:20
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok