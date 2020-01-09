Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче "Гордон"

Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ") и принял решение об объявлении предупреждения, а также взыскании с него штрафа в размере 105,6 тыс. гривен за призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета по телевидению, передают Українські Новини.

По результатам мониторинга спутникового вещания "Макси-ТВ" за 5 октября 2019 зафиксирована трансляция передачи "Гордон", гостем которой был Николай Азаров, в которой звучали утверждения и высказывания, имеющие признаки нарушения требований Законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании", в связи с чем регулятор 17 октября назначил внеплановую выездную проверку вещателя.

"Во время проверки был подтвержден факт нарушения норм действующего законодательства, ведь гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, которая подвергает сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенные неаргументированные обвинения представителей власти в действиях, которые преследуются законом.

"В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, посягательству на права и свободы человека", - говорится в сообщении.

Регулятор обязал ООО "Наша Прага" в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, в случае невыполнения этого решения Нацсовет может применить к лицензиату санкции, предусмотренные соответствующими законами.

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