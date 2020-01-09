Что известно об украинцах, погибших в результате крушения Boeing-737 в Иране

8 января потерпел крушение Boeing-737 от МАУ, который вылетел из Тегерана в Киев с международного аэропорта им. Хомейни. По данным МАУ, погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Українські Новини расскажут подробнее о том, что известно о погибших украинцах в авиакатастрофе в Иране.

Владимир Гапоненко - командир экипажа

20 декабря Владимиру исполнилось 50 лет. Как пишет издание НВ, в 1992 году он закончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации (сейчас ЛА НАУ) по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". Сначала работал штурманом ТУ-134, после этого много лет работал в МАУ. Имел 11 тыс. 600 часов налета на самолетах Boeing 737, из них 5,5 тыс. - капитаном воздушного судна. У Владимира остались жена Екатерина и две маленькие дочки.

Владимир Гапоненко и жена Екатерина. Фото: Facebook/ Екатерина Гапоненко

Сергей Хоменко - второй пилот

Сергей закончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков. На странице Бригады Транспортной Авиации в Facebook рассказали о карьере Сергея. Служил в качестве летчика военно-транспортной авиации военной части в Борисполе А0205. Более четырнадцати лет он летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира эскадрильи "Голубая тропа". Много лет возглавлял экипажи, выполнял наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. У Сергея остались жена и двое сыновей. По данным МАУ, имел 7600 часов налета на самолетах Boeing-737.

Сергей Хоменко. Фото: Facebook/Бригада Транспортной Авиации

Алексей Наумкин - пилот-инструктор

Алексей находился на борту для усиления экипажа. Он имел 12 тыс. часов налета на самолетах Boeing -737, 6,6 тыс. из них - в качестве командира экипажа.

Алексей Наумкин. Фото: Facebook

Игорь Матьков - старший бортпроводник

Как рассказала мама Игоря в интервью Обозревателю, Игорю было 34 года. Родом он из Козельца Черниговской области. Он учился в Кировоградской летной академии, а также закончил факультет восточных языков в Киевском Национальном лингвистическом университете. В МАУ Игорь работал около 10 лет.

Игорь Матьков. Фото: Facebook/ Євген Терехов

Мария Микитюк - бортпроводница

Мария родом с Ивано-Франковска, ей было 24 года. С 2012 по 2018 года училась в НАУ. Посетила 23 страны и активно вела Instagram-страничку. Суспільне.ua сообщает, что она была единственным ребенком в семье и воспитывала ее только мама. У Марии был молодой человек, с которым они планировали сыграть свадьбу в 2021 году.

Переглянути цей допис в Instagram ❤️ Допис, поширений Марія Микитюк (@teplo_maria) 13 Гру 2019 р. о 11:32 PST

Валерия Овчарук - бортпроводница

Валерии было 28 лет, а в МАУ она работала с 2015 года. На страничке в соцсетях указано, что девушка родом из Луганска, а жила в Киеве. Бывшая коллега Валерии рассказала Обозревателю, что девушка ранее работала бухгалтером в компании "rabota.ua", но через время пошла работать в авиацию. У девушки остался возлюбленный, который работает в бизнес-авиации.

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Допис, поширений Valeriia Ovcharuk (@o_valeriia) 13 Жов 2019 р. о 9:50 PDT

Екатерина Статник - бортпроводница

Екатерине было 28 лет. Родом девушка из Новой Каховки Херсонской области.

Екатерина Статник. Фото: Instagram

Юлия Сологуб - бортпроводница

Как сообщает издание Буг, Юлии в декабре исполнилось 25 лет, бортпроводницей она начала работать в 2018 году. Родом девушка из Нововолынска Волынской области. Была замужем.

Фото: yulia_solohub / Instagram

Денис Лихно - бортпроводник

Учился в Национальной авиационной академии с 2012 до 2018.

"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, при этом еще и помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", – написал его товарищ в Telegram-канале Nauchan news.

Ольга Кобьюк - пассажирка

Ольга родилась в 1958 году. В Иран летала для того, чтобы навестить дочь, которая замужем на иранцем, - пишет ТСН.

Ольга Кобьюк. Фото: Instagram/ olgakobuyk

Елена Малахова - пассажирка

Елена была директоркой авиакомпании ООО "Скайавиатранс". Компания занималась грузоперевозками. У Елены остался муж.

Елена Малахова. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, украинские специалисты расследуют причины авиакатастрофы. Они отрабатывают четыре версии о том, почему самолет потерпел крушение.