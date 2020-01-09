Харьковчанин по поручению росспецслужб пытался убить бывшего боевого командира ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделения батальона Вооруженных сил в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

В нем отмечается, что покушение было организовано спецслужбами России.

"Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующего обстоятельства. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение", - сказано в сообщении.

Указано, что спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

В частности была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

"Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан", - говорится в сообщении СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали подозреваемого со взрывчаткой в ​​доме.

По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла 0,5 кг тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, в СБУ заявляли, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом женщин.

Также экс-сотрудника МВД подозревают в связи с ФСБ РФ.