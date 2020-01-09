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09 января 2020, четверг, 16:55 35
Силовые структуры 2020-01-09T17:30:01+02:00
Українські Новини
Харьковчанин по поручению росспецслужб пытался убить бывшего боевого командира ВСУ

Харьковчанин по поручению росспецслужб пытался убить бывшего боевого командира ВСУ

Анна Рудык
Российские спецслужбы, Покушение на убийство, СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделения батальона Вооруженных сил в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

В нем отмечается, что покушение было организовано спецслужбами России.

"Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующего обстоятельства. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение", - сказано в сообщении.

Указано, что спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

В частности была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

"Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан", - говорится в сообщении СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали подозреваемого со взрывчаткой в ​​доме.

По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла 0,5 кг тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, в СБУ заявляли, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом женщин.

Также экс-сотрудника МВД подозревают в связи с ФСБ РФ.

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