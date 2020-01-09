Подразделение "Укрзализныци" закупило газ без тендерных процедур и заключенных договоров

Акционерное общество "Укрзализныця" начало расследование закупки газа своим структурным подразделением на более 18 млн гривен без тендерных процедур и заключенных договоров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Департамент экономической и информационной безопасности в декабре прошлого года начал служебное расследование факта закупки структурным подразделением компании природного газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров. Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица. О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные - привлечены к ответственности", - говорится в нем.

Кроме того, будет проведена проверка законности всех закупок природного газа компанией в течение всего прошлого года.

Пресс-служба Prozorro уточнила, что даным подразделением является филиал "Центр обеспечения производства"

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