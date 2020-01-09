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09 января 2020, четверг, 16:08 268
Силовые структуры 2020-01-09T17:30:02+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора создал отдел для расследования причин смертей военных не в боевой обстановке

Офис генпрокурора создал отдел для расследования причин смертей военных не в боевой обстановке

Ярина Вацяк
Офис Генпрокурора, ГПУ, Руслан Рябошапка, небоеввые потери, потери военных, смерть военных

Офис генерального прокурора реорганизовал структуру военной прокуратуры Объединенных сил для эффективного расследования небоевых безвозвратных потерь среди военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 января 2020 года согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры объединенных сил о создании отдела процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке", - сказано в нем.

Отмечается, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке в зоне проведения ООС.

Кроме того, Офис Генпрокурора перед Министерством внутренних дел инициировал создание при Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств.

Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, в ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе.

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

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