Офис генпрокурора создал отдел для расследования причин смертей военных не в боевой обстановке

Офис генерального прокурора реорганизовал структуру военной прокуратуры Объединенных сил для эффективного расследования небоевых безвозвратных потерь среди военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 января 2020 года согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры объединенных сил о создании отдела процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке", - сказано в нем.

Отмечается, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке в зоне проведения ООС.

Кроме того, Офис Генпрокурора перед Министерством внутренних дел инициировал создание при Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств.

Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.

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