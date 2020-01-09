Офіс генпрокурора створив відділ розслідування причин смертей військових не в бойовій обстановці

Офіс генерального прокурора реорганізував структуру військової прокуратури Об'єднаних сил для ефективного розслідування небойових безповоротних втрат серед військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 січня 2020 року погодив організаційні зміни у структурі та штатному розписі військової прокуратури об'єднаних сил про створення відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних проваджень із розслідування причин смертей військовослужбовців не в бойовій обстановці", - сказано в ньому.

Зазначається, що діяльність цього відділу буде зосереджена на здійсненні нагляду з розслідування злочинів за фактами безповоротних втрат військовослужбовців у беззбройний обстановку в зоні проведення ООС.

Крім того, Офіс Генпрокурора перед Міністерством внутрішніх справ ініціював створення при Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області окремого слідчого підрозділу для розслідування вказаних кримінальних проваджень.

Такі організаційні заходи будуть забезпечувати оперативну координацію дій органів попереднього розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН підрахували, скільки людей загинули за п'ять років війни на Донбасі.

Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше ніж 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.