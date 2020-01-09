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09 січня 2020, четвер, 16:08 20
Силові структури 2020-01-09T16:19:16+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора створив відділ розслідування причин смертей військових не в бойовій обстановці

Офіс генпрокурора створив відділ розслідування причин смертей військових не в бойовій обстановці

Ярина Вацяк
Офіс Генпрокурора, ГПУ, Руслан Рябошапка, небойові втрати, розслідування втрат, втрати військових, смерть військових

Офіс генерального прокурора реорганізував структуру військової прокуратури Об'єднаних сил для ефективного розслідування небойових безповоротних втрат серед військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 січня 2020 року погодив організаційні зміни у структурі та штатному розписі військової прокуратури об'єднаних сил про створення відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних проваджень із розслідування причин смертей військовослужбовців не в бойовій обстановці", - сказано в ньому.

Зазначається, що діяльність цього відділу буде зосереджена на здійсненні нагляду з розслідування злочинів за фактами безповоротних втрат військовослужбовців у беззбройний обстановку в зоні проведення ООС.

Крім того, Офіс Генпрокурора перед Міністерством внутрішніх справ ініціював створення при Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області окремого слідчого підрозділу для розслідування вказаних кримінальних проваджень.

Такі організаційні заходи будуть забезпечувати оперативну координацію дій органів попереднього розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН підрахували, скільки людей загинули за п'ять років війни на Донбасі.

Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше ніж 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.

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