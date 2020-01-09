Путин в оккупированном Крыму наблюдал за испытаниями потенциально ядерных ракет

Президент России Владимир Путин без объявления очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства и норм международного права и присутствовал на пусках ракет.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на российские агентства из Севастополя.

По сообщениям, во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", основанный на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

На днях турецкие средства массовой информации сообщали об инциденте с этим крейсером, когда он проходил пролив Босфор близ Стамбула: корабль сносило течением на берег, и он оказался неспособным самостоятельно удержать курс, так что ситуацию спасли три турецкие буксиры, которые пришли на помощь.

В прошлый раз Путин побывал на оккупированном украинском полуострове, так же без согласования с властями Украины, в конце декабря.

Такие поездки видных российских чиновников вызывают резкую негативную реакцию официального Киева, их осуждают и западные союзники Украины.

Как сообщали Українські Новини, Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина.

Ранее Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом и договорились о новом обмене пленными.