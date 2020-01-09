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09 січня 2020, четвер, 15:56 17
ЗМІ 2020-01-09T17:00:03+02:00
Українські Новини
Нацрада по телебаченню перевірить телеканал "Прямий" після звернення громадянки через образу Зеленського

Нацрада по телебаченню перевірить телеканал "Прямий" після звернення громадянки через образу Зеленського

Александр Дмитриенко
телеканал

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 9 січня призначила ТОВ "Телеканал "Прямий" (логотип "ПРЯМИЙ") позапланову виїзну перевірку через ознаки порушення мовником норм чинного законодавства.

Про це сказано в повідомленні регулятора, передають Українські Новини.

"Зі скаргою на зміст передачі "ПоярковNEWS", яка вийшла в ефірі телеканалу "ПРЯМИЙ" 27 грудня 2019 о 22:00, звернулася громадянка Касьяненко Я.К. На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, що пролунали в ефірі, є "зазіханням на честь і гідність Президента України В. Зеленського і ображають членів його сім'ї". Крім того, заявник обурюється тим, що протягом передачі вживалася "нецензурна лайка", - сказано в повідомленні.

Касьянова просила розібратися, як можливий такий контент на каналі, що має ліцензію.

"Це не якийсь блог в інтернеті, де можна нести подібні дурниці", - цитуються в повідомленні її слова.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні у Порошенка допит в ГБР

Євген Кисельов розповів як його відсторонили від ефіру на телеканалі "Прямий" за відмову підтримати Порошенка на виборах

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