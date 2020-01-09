Нацрада по телебаченню перевірить телеканал "Прямий" після звернення громадянки через образу Зеленського

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 9 січня призначила ТОВ "Телеканал "Прямий" (логотип "ПРЯМИЙ") позапланову виїзну перевірку через ознаки порушення мовником норм чинного законодавства.

Про це сказано в повідомленні регулятора, передають Українські Новини.

"Зі скаргою на зміст передачі "ПоярковNEWS", яка вийшла в ефірі телеканалу "ПРЯМИЙ" 27 грудня 2019 о 22:00, звернулася громадянка Касьяненко Я.К. На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, що пролунали в ефірі, є "зазіханням на честь і гідність Президента України В. Зеленського і ображають членів його сім'ї". Крім того, заявник обурюється тим, що протягом передачі вживалася "нецензурна лайка", - сказано в повідомленні.

Касьянова просила розібратися, як можливий такий контент на каналі, що має ліцензію.

"Це не якийсь блог в інтернеті, де можна нести подібні дурниці", - цитуються в повідомленні її слова.

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