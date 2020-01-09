Суд арестовал мужчину, который устроил на Рождество взрыв в одесском общежитии

Киевский районный суд взял под стражу сроком на 2 месяца без права залога 38-летнего подозреваемого в подрыве боевой гранаты РГД-5 в кухне общежития коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" по улице Радостная, 19 в Одессе 7 января.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Одесской области.

"Установлено, что 7 января пребывавший в состоянии алкогольного опьянения мужчина, после ссоры со своими соседями по общежитию по улице Радостной, бросил в помещение кухни, где они находились, гранату", — сказано в сообщении областной прокуратуры.

Бросив гранату в кухню, он заблокировал входную дверь, чтобы люди не могли убежать.

Троих пострадавших доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Подозреваемый пояснил, что хотел напугать своих соседей по общежитию, с которыми у него были конфликты.

Как сообщали Українські Новини, на Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице.

Также в центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте.