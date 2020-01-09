Снегопады и резкое потепление: прогноз погоды на пятницу

В то время, как синоптики дали прогноз погоды до конца января с морозами до -20, 10 января в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+8 градусов. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов. В Трускавце небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, на дорогах кое-где гололедица, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+6 градусов. В Крыму облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Напомним, в Украину пришел циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Также стало известно, какую погоду синоптики прогнозируют до конца января-2020.

Ранее синоптики изменили прогноз о похолодании до -20, но пообещали снегопады в Украине.