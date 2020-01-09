Росія збирає розвіддані на узбережжі Азова: виявлено російський корабель

На Приазовському напрямку на дистанції близько 10 морських миль українські військові виявили корабель берегової охорони ФСБ Росії, що збирав розвідувальні даних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу Операції об'єднаних сил.

"У підрозділах нашого з’єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою та її патрулювання", - зазначив представник командування гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Зазначається, що корабель виявлено під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади. Після кількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

Як повідомляє Український мілітарний портал, прикордонний сторожовий корабель “Усть-Лабинск” (393) вже не вперше помічається поблизу нашого узбережжя, він також здійснює моніторинг діяльності українських надводних сил на Азовському морі.

Для прикладу в ході комплексних навчань морської, авіаційної та артилерійської компонентів у лютому 2019 року, що забезпечують контроль за акваторією в районі проведення Операції об’єднаних сил, ПСКР “Усть-Лабинск” (393) та ПСКР-921 “Кизляр” (177) знаходилися поблизу району проведення навчань.

ЗСУ. Фото: facebook/pressjfo.news

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