На Донбассе боевики применили гранатометы и минометы: у ВСУ потери

За прошлые сутки, 8 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

Еще четыре обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный велся огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. Неподалеку Новоалександровки боевики ударили из стрелкового оружия. У Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 января, 2 военнослужащих ранены.