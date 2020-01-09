подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 января 2020, четверг, 08:15 318
Силовые структуры 2020-01-09T08:36:14+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили гранатометы и минометы: у ВСУ потери

На Донбассе боевики применили гранатометы и минометы: у ВСУ потери

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

За прошлые сутки, 8 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

Еще четыре обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный велся огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. Неподалеку Новоалександровки боевики ударили из стрелкового оружия. У Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 января, 2 военнослужащих ранены.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС ООС

Новости
Изменение администрирования розничного акциза на сигареты позволит привлечь в местные бюджеты больше 2-х млрд грн уже в 2020 году, -эксперт 08:57
В Украине 9 января объявлено днем траура по погибшим в катастрофе в Иране 08:54
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента
Это не тема для хайпа, лайков и теорий заговора, — Зеленский о катастрофе с МАУ 08:30
На Донбассе боевики применили гранатометы и минометы: у ВСУ потери 08:15
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok