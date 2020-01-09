На Донбасі бойовики застосували гранатомети і міномети: у ЗСУ втрати

За минулу добу, 8 січня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Три бійця ЗСУ поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"8 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисникам Лебединського.

Ще чотири обстрілу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний вівся вогонь з ствольної артилерії калібру 122 мм і 120-мм мінометів. Неподалік Новоолександрівка бойовики вдарили з стрілецької зброї. У Новолуганского стріляли з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 8 січня, в результаті обстрілу ворожих три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

Також бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 6 січня, 2 військовослужбовців поранені.