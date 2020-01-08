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08 января 2020, среда, 21:00 2485 Карта
Общество 2020-01-08T21:00:01+02:00
Українські Новини
Похолодает до -15 и пройдут снегопады: прогноз погоды на четверг

Похолодает до -15 и пройдут снегопады: прогноз погоды на четверг

Надежда Комендантова
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В то время, как синоптики изменили прогноз о похолодании до -20, но пообещали снегопады в Украине, 9 января в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью кое-где гололед, на дорогах ночью местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, в Закарпатской и Черновицкой областях -3…-9 градусов; днем -3…+3 градуса. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -10…-15 градусов, днем +1…-4 градуса. В Моршине ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса. В Трускавце ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса. В Сваляве ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -5…-7 градусов, днем -1…+1 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, только в Сумской и Киевской областях без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, только в Днепропетровской области без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -3…+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем -3…+2 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем -2…+4 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

Напомним, в Украину пришел циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Также стало известно, какую погоду синоптики прогнозируют до конца января-2020.

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