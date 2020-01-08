Спасала подругу и выпала вместе с ней: в Луцке две 15-летние девушки сорвались с многоэтажки

Сегодня, 8 января, в Луцке две несовершеннолетние девушки выпали с балкона 7-го этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Так, предварительно правоохранители установили, что двое 15-летних девушек, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала балансировать на перилах. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 (с отметкой несчастный случай) УК.

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