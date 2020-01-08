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  • Спасала подругу и выпала вместе с ней: в Луцке две 15-летние девушки сорвались с многоэтажки
08 января 2020, среда, 23:54 714
Происшествия 2020-01-09T00:15:01+02:00
Українські Новини
Спасала подругу и выпала вместе с ней: в Луцке две 15-летние девушки сорвались с многоэтажки

Спасала подругу и выпала вместе с ней: в Луцке две 15-летние девушки сорвались с многоэтажки

Анна Рудык
Выпадение из окна, падение с балкона, Смерть подростка

Сегодня, 8 января, в Луцке две несовершеннолетние девушки выпали с балкона 7-го этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Так, предварительно правоохранители установили, что двое 15-летних девушек, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала балансировать на перилах. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 (с отметкой несчастный случай) УК.

Как сообщали Українські Новини, из окна больницы в Одесской области выпало 2 маленьких детей.

Также школьница выпала из автобуса и погибла из-за ямы на дороге.

Ранее девушка выпала из 11 этажа в Киеве.

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