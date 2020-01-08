Киев стал вторым рекомендуемым городом для посещения в 2020 году

Столица Украины заняла второе место в рейтинге городов, рекомендуемых к посещению туристов в 2020 года. Об этом стало известно из рейтинга, опубликованного на сайте bigseventravel.com.

Из достоинств города составители рейтинга выделили исторические соборы и памятники, а также посоветовали посетить Чернобыльскую зону отчуждения.

"Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна намного превысит ваши ожидания", – пишут составители рейтинга об Украине.

Также обратили внимание на развитие кофеен и баров в Киеве, которое стремительно набирает обороты, потому в 2020-х годах стоит ожидать их всплеска.

"В городе также есть исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации", – сообщают потенциальным посетителям Киева.

Как сообщали Українські Новини, за 2019 год население Киева неофициально увеличилось. Кроме того, более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.

Также в Киев привезли больше 130 тонн искусственного снега с Карпат.