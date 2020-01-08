Нацбанк заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби

Набула чинності постанова Нацбанку, яка містить пряму заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків ФОП на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби. Постанова Нацбанк опублікував на офіційному сайті 2 січня, передає Економічна правда.

До постанови про порядок відкриття і закриття банківських рахунків додано абзац про заборону на здійснення видатків з рахунку ФОП на власні потреби.

"За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов'язаних з особистими потребами", - йдеться в постанові.

Також уточнюється, що після сплати податків, зборів та інших платежів Фопи можуть перерахувати кошти з підприємницьких рахунків на особисті рахунки. І вже з особового рахунку можна використати гроші на власні потреби.

Як повідомляли Українські Новини, станом на початок року в Україні було зареєстровано близько 1,8 млн ФОП, з них 1,3 млн - платники єдиного податку. за несплату ЄСВ можуть закривати Фопи.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.