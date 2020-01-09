День Святого Великомученика Стефана: что запрещено делать и какие есть приметы

9 января православные христиане чьтят память Святого Великомученика Стефана, который принял смерть во имя веры в Иисуса Хреста. Также носители имени Степан (Стефан) празднуют именины. С этим днем связывают много обрядов, запретов и в особенности примет, по которым можно узнать погоду и каким будет урожай летом. Українські Новини составили список запретов и примет в Стефанов день. Что нельзя делать: нельзя заниматься уборкой; запрещается тяжелый труд; шить и вязать также нельзя; до заката воспрещается рубать дрова; делать ремонт; нельзя свернословить, ругаться и ссориться; запрещается гулять по полю. Приметы: иней на деревьях – богатый урожай хлебных культур будет; мороз и солнце в этот день - урожайный год; снегопад - богатый урожай ягод и грибов; на улице не заметно мелких птиц - скоро начнутся снегопады; ночью луна красная – утром будетет теплое; снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным; если человек родился в день Степана – станет отличным хозяином и семьянином; туман над полем – к теплой погоде; если вороны гнездятся на снегу – жди скорого тепла; если гуси лапы поджимают – скоро похолодает; если заяц прибежал 9 января в деревню, значит, скоро начнутся затяжные холода. Также в этот день нужно сходить на службу в церковь, поставить свечку и помолиться Стефану, попросив заступничества. Считается, что Стефан помогает людям, особенно когда дело касается урожая и здоровья. Уделите этот день семье. А незамужние девушки 9 января могут погадать насупружесткую жизнь. Хозяину в этот день нужно огородить свой дом осиновыми кольями, чтобы в течение всего года в него не вошла никакая нечисть. Ранее Українські Новини сообщали о том, какое значение имеет вертеп для украинского народа и рассказывали о 10 современных гаданиях.