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  • День Святого Великомученика Стефана: что запрещено делать и какие есть приметы
09 января 2020, четверг, 06:45 65
Жизнь 2020-01-09T08:00:02+02:00
Українські Новини
День Святого Великомученика Стефана: что запрещено делать и какие есть приметы

День Святого Великомученика Стефана: что запрещено делать и какие есть приметы

Олена Проценко
Обряды, Гадания, Традиции, запреты, Православие, Стефанов день, День Стефана
Стефан. Фото: azbuka.ru
Стефан. Фото: azbuka.ru

9 января православные христиане чьтят память Святого Великомученика Стефана, который принял смерть во имя веры в Иисуса Хреста. Также носители имени Степан (Стефан) празднуют именины. С этим днем связывают много обрядов, запретов и в особенности примет, по которым можно узнать погоду и каким будет урожай летом. Українські Новини составили список запретов и примет в Стефанов день.

Что нельзя делать:

  • нельзя заниматься уборкой;
  • запрещается тяжелый труд;
  • шить и вязать также нельзя;
  • до заката воспрещается рубать дрова;
  • делать ремонт;
  • нельзя свернословить, ругаться и ссориться;
  • запрещается гулять по полю.

Приметы:

  • иней на деревьях – богатый урожай хлебных культур будет;
  • мороз и солнце в этот день - урожайный год;
  • снегопад - богатый урожай ягод и грибов;
  • на улице не заметно мелких птиц - скоро начнутся снегопады;
  • ночью луна красная – утром будетет теплое;
  • снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным;
  • если человек родился в день Степана – станет отличным хозяином и семьянином;
  • туман над полем – к теплой погоде;
  • если вороны гнездятся на снегу – жди скорого тепла;
  • если гуси лапы поджимают – скоро похолодает;
  • если заяц прибежал 9 января в деревню, значит, скоро начнутся затяжные холода.

Также в этот день нужно сходить на службу в церковь, поставить свечку и помолиться Стефану, попросив заступничества. Считается, что Стефан помогает людям, особенно когда дело касается урожая и здоровья. Уделите этот день семье. А незамужние девушки 9 января могут погадать насупружесткую жизнь. Хозяину в этот день нужно огородить свой дом осиновыми кольями, чтобы в течение всего года в него не вошла никакая нечисть.

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