День Святого Великомученика Стефана: что запрещено делать и какие есть приметы

9 января православные христиане чьтят память Святого Великомученика Стефана, который принял смерть во имя веры в Иисуса Хреста. Также носители имени Степан (Стефан) празднуют именины. С этим днем связывают много обрядов, запретов и в особенности примет, по которым можно узнать погоду и каким будет урожай летом. Українські Новини составили список запретов и примет в Стефанов день.

Что нельзя делать:

нельзя заниматься уборкой;

запрещается тяжелый труд;

шить и вязать также нельзя;

до заката воспрещается рубать дрова;

делать ремонт;

нельзя свернословить, ругаться и ссориться;

запрещается гулять по полю.

Приметы:

иней на деревьях – богатый урожай хлебных культур будет;

мороз и солнце в этот день - урожайный год;

снегопад - богатый урожай ягод и грибов;

на улице не заметно мелких птиц - скоро начнутся снегопады;

ночью луна красная – утром будетет теплое;

снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным;

если человек родился в день Степана – станет отличным хозяином и семьянином;

туман над полем – к теплой погоде;

если вороны гнездятся на снегу – жди скорого тепла;

если гуси лапы поджимают – скоро похолодает;

если заяц прибежал 9 января в деревню, значит, скоро начнутся затяжные холода.

Также в этот день нужно сходить на службу в церковь, поставить свечку и помолиться Стефану, попросив заступничества. Считается, что Стефан помогает людям, особенно когда дело касается урожая и здоровья. Уделите этот день семье. А незамужние девушки 9 января могут погадать насупружесткую жизнь. Хозяину в этот день нужно огородить свой дом осиновыми кольями, чтобы в течение всего года в него не вошла никакая нечисть.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какое значение имеет вертеп для украинского народа и рассказывали о 10 современных гаданиях.