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  • У командира потерпілого катастрофу літака в Ірані було понад 11 тисяч годин нальоту
08 січня 2020, середа, 18:22 4
Події 2020-01-08T18:29:58+02:00
Українські Новини
У командира потерпілого катастрофу літака в Ірані було понад 11 тисяч годин нальоту

У командира потерпілого катастрофу літака в Ірані було понад 11 тисяч годин нальоту

Елизавета Кесельман
авіакатастрофа, Боінг, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Загибель пасажирів
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Загиблий в авіа катастрофі в Тегерані командир Boeing-737 рейсу PS752 Володимир Гапоненко, мав 11 600 тис. годин нальоту. Як командир повітряного судна (КПС) він мав 5 тис. 500 годин нальоту. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії МАУ.

"Тегеран не є простим аеропортом, всі підготовки на літаках Boeing 737, в процесі яких перевіряється майстерність і здатність пілотів діяти в аварійній ситуації, протягом останніх років проводяться виключно тут. За нашими даними, літак набрав висоту 2400 метрів. Враховуючи досвід екіпажу, ймовірність помилки мінімальна. Ми просто її не допускаємо", - сказав віце-президент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський.

За даними авіакомпанії, інструктор на літаку Олексій Наумкіна мав 12 тис. годин нальоту, в тому числі 6 тис. 600 годин у якості КПС. Другий пілот Сергій Хоменко мав 7 600 тис. годин нальоту.

Як повідомляли "Українські Новини", у пілота літака, що розбився в Ірані літака спочатку не було зв'язку з диспетчером.

Також в МАУ оприлюднили офіційні списки пасажирів рейсу.

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