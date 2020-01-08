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08 января 2020, среда, 17:45 142
Общество 2020-01-08T17:45:42+02:00
Українські Новини
После авиакатастрофы в Иране МАУ ввела план реагирования на чрезвычайные ситуации

После авиакатастрофы в Иране МАУ ввела план реагирования на чрезвычайные ситуации

Ольга Фандорина
МАУ, Авиакатастрофа, чрезвычайные ситуации

Авиакомпания МАУ объявила о введении плана реагирования на чрезвычайные ситуации после крушения самолета Boeing 737-800 в Иране. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 8 января, говорится в заявлении компании в Facebook.

"МАУ выражает соболезнования семьям и близким экипажа и пассажиров. В авиакомпании введен Emergency Response Plan (план реагирования на чрезвычайные ситуации)", - говорится в сообщении.

В чем заключается план в компании не сообщают.

В четверг 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. На борту самолета было 167 пассажиров (из 169 зарегистрированных) и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

Кроме 11 украинцев среди пассажиров были граждане 6 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

Українські новини ведут онлайн-трансляцию.

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