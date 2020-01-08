У 2019 міжнародні резерви зросли до 7-річного максимуму

В 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму.

Збільшити міжнародні резерви в цілому на 4,5 млрд доларів в рік Національному банку вдалося завдяки збереження сприятливої ситуації на валютному ринку, яка обумовлена подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.

За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком склала 7,9 млрд доларів, що є найвищим показником за останні 14 років.

У помісячному вимірі міжнародні резерви найбільше виросли в грудні на тлі несуттєвих виплат по зовнішньому боргу і збільшення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку - на 15,4% або 3 370,5 млн доларів.

Все на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 220,3 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 181,3 млн доларів сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), а решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були компенсовані надходженнями на користь уряду 514,0 млн доларів, у тому числі: 259,0 млн доларів і 198,0 млн євро від розміщення ОВДП.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяця прогнозованого майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті).

У листопаді міжнародні резерви збільшилися на 2,5% до 21,9 млрд доларів.

У листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.