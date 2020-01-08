Иран угрожает уничтожить Израиль и Арабские Эмираты в случае нападения на страну

После того, как по приказу Президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал-майор Касем Сулеймани , Иран пригрозил атаками на Израиль(Хайфа) и Объединенные Арабские Эмираты, если США нанесут ответный удар. Об этом передает "Washingtonexaminer"

В частности, речь идет о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.

"Иран предупреждает, что в случае возмездия за две волны атак, которые они предприняли, их третья волна уничтожит Дубай и Хайфу", - написал глава твиттерского бюро NBC News Али Арузи в Твиттере.

"Иран угрожает массовой эскалацией, чтобы атаковать больше баз в Ираке, Израиле и Дубаях",- пишет главный корреспондент NBC Ричард Энгель.

Иран взял на себя ответственность за атаки в заявлении:

"Отважные солдаты аэрокосмического подразделения IRGC начали успешную атаку десятками баллистическими ракетами на военную базу Аль-Асад во имя мученика генерала Кассема Сулеймани".

Как сообщали Українські Новини, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.

Также в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой.