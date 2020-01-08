Суд разрешил НАБУ доступ к телефонным звонкам экс-гендиректора "Укроборонпрома" и его жены

Высший антикоррупционный суд разрешил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к данным телефонных звонков и смс-сообщений бывшего генерального директора концерна "Укроборонпром" Павла Букина и его гражданской жены по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Следствие располагает сведениями о том, что на жену Букина оформлена недвижимость и транспортные средства, а именно: 2 квартиры, автомобиль Range Rover, автомобиль Range Rover Sport, автомобиль BMW X5.



Также на дочь гражданской жены Букина зарегистрировано право собственности на 4-комнатную квартиру общей площадью 98,9 кв. м, которую она получила по договору дарения.



При этом данные сведения Букин скрыл и не внес в декларацию.



В рамках расследования 27 декабря 2019 года суд дал доступ НАБУ к данным телефонных звонков и смс-сообщений за период с 01.12.2016 по 01.01.2019 года.



Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело на экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина.



Ранее сообщалось, что Букин решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие