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08 января 2020, среда, 15:43 561
Силовые структуры 2020-01-08T16:45:02+02:00
Українські Новини
Суд разрешил НАБУ доступ к телефонным звонкам экс-гендиректора "Укроборонпрома" и его жены

Суд разрешил НАБУ доступ к телефонным звонкам экс-гендиректора "Укроборонпрома" и его жены

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, НАБУ, Павел Букин
Павел Букин. Скриншот: YouTube/BBC News Україна
Павел Букин. Скриншот: YouTube/BBC News Україна

Высший антикоррупционный суд разрешил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к данным телефонных звонков и смс-сообщений бывшего генерального директора концерна "Укроборонпром" Павла Букина и его гражданской жены по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Следствие располагает сведениями о том, что на жену Букина оформлена недвижимость и транспортные средства, а именно: 2 квартиры, автомобиль Range Rover, автомобиль Range Rover Sport, автомобиль BMW X5.

Также на дочь гражданской жены Букина зарегистрировано право собственности на 4-комнатную квартиру общей площадью 98,9 кв. м, которую она получила по договору дарения.

При этом данные сведения Букин скрыл и не внес в декларацию.

В рамках расследования 27 декабря 2019 года суд дал доступ НАБУ к данным телефонных звонков и смс-сообщений за период с 01.12.2016 по 01.01.2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело на экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина. 

Ранее сообщалось, что Букин решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие

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