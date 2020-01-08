подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 15:30 16
Экономика 2020-01-08T15:31:32+02:00
Українські Новини
В 2019 в "зеленую" энергетику в Украине было инвестировано 3,7 млрд евро

В 2019 в "зеленую" энергетику в Украине было инвестировано 3,7 млрд евро

Григорий Яковенко
Зеленая энергетика, Возобновляемая энергетика, Возобновляемые источники энергии

Инвестиции в строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) В 2019 году составили около 3,7 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передают Українськi Новини.

Согласно ему, реализованные проекты позволили увеличить общую мощность ВИЭ в 3 раза до 6,8 ГВт.

Действующие объекты возобновляемой энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт-ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 млн домохозяйств.

При этом отмечается, что в связи со стремительным развитием возобновляемой энергетики ведется работа по решению вопроса балансировки и внедрения систем аккумулирования энергии с учетом мировой практики.

Как сообщали Українські Новини, Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге привлекательности инвестирования в "зеленую" энергетику.

Также рост производства "зеленой" электроэнергии может способствовать модернизации электросетей.

Больше новостей о: Зеленая энергетика Возобновляемая энергетика Возобновляемые источники энергии

Новости
Суд разрешил НАБУ доступ к телефонным звонкам экс-гендиректора "Укроборонпрома" и его жены 15:43
Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток" 15:36
Иран отказался передавать "черные ящики" разбившегося самолета МАУ для расследования производителю и американцам 15:30
В 2019 в "зеленую" энергетику в Украине было инвестировано 3,7 млрд евро 15:30
Более половины американцев не одобряют действия Трампа в Иране и ждут войны 15:21
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok