В 2019 в "зеленую" энергетику в Украине было инвестировано 3,7 млрд евро

Инвестиции в строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) В 2019 году составили около 3,7 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передают Українськi Новини.

Согласно ему, реализованные проекты позволили увеличить общую мощность ВИЭ в 3 раза до 6,8 ГВт.

Действующие объекты возобновляемой энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт-ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 млн домохозяйств.

При этом отмечается, что в связи со стремительным развитием возобновляемой энергетики ведется работа по решению вопроса балансировки и внедрения систем аккумулирования энергии с учетом мировой практики.

Как сообщали Українські Новини, Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге привлекательности инвестирования в "зеленую" энергетику.

Также рост производства "зеленой" электроэнергии может способствовать модернизации электросетей.