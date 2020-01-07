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07 января 2020, вторник, 17:43 1088
Происшествия 2020-01-07T18:45:02+02:00
Українські Новини
Пожар под Одессой: трое рабочих погибли в строительном вагончике

Пожар под Одессой: трое рабочих погибли в строительном вагончике

Надежда Комендантова
Пожар в Одессе, пожар в Одесской области, Пожар, Погибшие в пожаре

В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

"В результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м. кв", - добавили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба полиции, трое погибших в результате пожара под Одессой в стротельном вагончике оказались рабочими, которые работали на строительстве.

Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар произошел в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, днем, 2 января, около полудня произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Тернополе, в результате которого погиб мужчина.

В Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре.

Ранее на Оболони загорелась квартира в 16-этажке, погибло два человека.

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