Пожар под Одессой: трое рабочих погибли в строительном вагончике

В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. "В результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м. кв", - добавили в пресс-службе. Как сообщила пресс-служба полиции, трое погибших в результате пожара под Одессой в стротельном вагончике оказались рабочими, которые работали на строительстве. Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар произошел в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское. "Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Как сообщали Українськi Новини, днем, 2 января, около полудня произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Тернополе, в результате которого погиб мужчина. В Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре. Ранее на Оболони загорелась квартира в 16-этажке, погибло два человека.