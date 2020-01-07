Один украинец съедает в год более 6 кг: Украина обновила рекорд по импорту бананов

В то время, как стоимость новогодних фруктов выросла на 10%, в Украину активно везут импортные фрукты, в частности, мандарины и бананы. При этом страна за 2019 год обновила исторический рекорд импорта бананов.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки аналитиков Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), сообщает Еast-fruit.

Так, эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

"Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году. А это говорит о еще более резком росте потребления этих экзотический фруктов в расчете на одного жителя Украины", - рассказала директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые потребил в среднем более 6 кг бананов за год. Таким образом среднедушевое потребление бананов выросло на 20-22% по отношению к 2013 году.

Как сообщали Українськi Новини, Украина увеличила импорт овощей и фруктов на 37%.

В структуре импорта наибольшую долю занимали цитрусовые - 22% (137 млн ​​долларов) и бананы - 20% (126,4 млн долларов).