подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Один украинец съедает в год более 6 кг: Украина обновила рекорд по импорту бананов
07 января 2020, вторник, 15:45 16
Экономика 2020-01-07T15:46:02+02:00
Українські Новини
Один украинец съедает в год более 6 кг: Украина обновила рекорд по импорту бананов

Один украинец съедает в год более 6 кг: Украина обновила рекорд по импорту бананов

Надежда Комендантова
Импорт, импорт бананов, Рекорд
Бананы. Фото: archive.wn.com
Бананы. Фото: archive.wn.com

В то время, как стоимость новогодних фруктов выросла на 10%, в Украину активно везут импортные фрукты, в частности, мандарины и бананы. При этом страна за 2019 год обновила исторический рекорд импорта бананов.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки аналитиков Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), сообщает Еast-fruit.

Так, эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

"Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году. А это говорит о еще более резком росте потребления этих экзотический фруктов в расчете на одного жителя Украины", - рассказала директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые потребил в среднем более 6 кг бананов за год. Таким образом среднедушевое потребление бананов выросло на 20-22% по отношению к 2013 году.

Как сообщали Українськi Новини, Украина увеличила импорт овощей и фруктов на 37%. 

В структуре импорта наибольшую долю занимали цитрусовые - 22% (137 млн ​​долларов) и бананы - 20% (126,4 млн долларов).

Больше новостей о: Импорт импорт бананов Рекорд

Новости
Один украинец съедает в год более 6 кг: Украина обновила рекорд по импорту бананов 15:45
Пожар в Киеве. Фото: Информатор
На Рождество в Киеве возле Roshen произошел пожар повышенной сложности 15:15
Итальянский лоукостер отменил часть рейсов из Украины 14:45
Взрыв гранаты в общежитии в Одессе.
На Рождество в одесском общежитии взорвалась граната: три человека в больнице 14:16
Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты" 13:47
больше новостей
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики дали прогноз на Рождество 21:00
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
Похолодает и припорошит снегом: прогноз погоды 6 января 21:45
Добкин за полмиллиона купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы 19:55
больше новостей
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
Выступление Ирины Хакамады в Киеве отменили 16:57
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции 05:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok