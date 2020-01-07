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07 января 2020, вторник, 21:00 2430 Карта
Общество 2020-01-07T21:42:12+02:00
Українські Новини
Похолодает до -9, местами пройдут снегопады: прогноз погоды на начало рабочей недели

Похолодает до -9, местами пройдут снегопады: прогноз погоды на начало рабочей недели

Надежда Комендантова
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В то время, как синоптики прогнозируют, что в январе все же ударят морозы до -20, в среду, 8 января, в Киеве облачно с прояснениями, днем и ночью без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​0...+2 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, днем и ночью без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5...-7 градусов, днем +1…+3, в Ивано-Франковской области. В Черновицкой и Закарпатской области -7...-9 градусов, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем ​​+2...-3 градуса. 

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​-0...+2градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем ​​+1...+3 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градуса, днем ​​-0...+2 градуса. В Ялте облачно с прояснениями. Температура ночью -3...-5 градуса, днем ​​0...+2 градуса.

Напомним, ранее сообщалось,  синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, в Украину идет циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

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