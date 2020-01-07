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07 января 2020, вторник, 13:47 31
Общество 2020-01-07T13:47:02+02:00
Українські Новини
Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты"

Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты"

Валерия Драгомирова
Львов, Михаил Фридман, ФК Карпаты
Михаил Фридман. Скриншот: YouTube/ Бизнес-секреты
Михаил Фридман. Скриншот: YouTube/ Бизнес-секреты

Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов).

Об этом сообщается на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба.

Согласно информации источника, Фридман рассматривает вариант с покупкой "Карпат". Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.

Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором основания музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Его "Альфа-Банк" до сих пор продолжает работать во Львове.


Как сообщали Українські Новини, США включили акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в "Кремлевский доклад" об окружении Путина. 

Ранее во Львове во время матча ФК "Карпаты" включили песню "Moscow Never Sleeps", исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash.

А Львовский горсовет требовал от ФК "Карпаты" расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче во Львове. Соответствующее письмо было направлено управлением культуры Львовского городского совета.

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