Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты"

Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов).

Об этом сообщается на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба.

Согласно информации источника, Фридман рассматривает вариант с покупкой "Карпат". Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.

Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором основания музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Его "Альфа-Банк" до сих пор продолжает работать во Львове.



Как сообщали Українські Новини, США включили акционеров Альфа-банка и Укрсоцбанка в "Кремлевский доклад" об окружении Путина.



Ранее во Львове во время матча ФК "Карпаты" включили песню "Moscow Never Sleeps", исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash.



А Львовский горсовет требовал от ФК "Карпаты" расследовать трансляцию российской песни на футбольном матче во Львове. Соответствующее письмо было направлено управлением культуры Львовского городского совета.