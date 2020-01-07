Зеленський обговорив з держсекретарем США плани з відновлення миру на сході України

Президент Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Майком Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.



"Зеленський докладно поінформував Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час "нормандської зустрічі", а також про плани українського уряду з відновлення миру на сході України. Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту з транзиту газу в Європу", - йдеться у ньому.



Також співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після нападів на коаліційні сили в Іраку і напад на американське посольство в Багдаді.



Зеленський висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США і коаліції передчасно покинуть країну.



Крім того, він висловив подяку Президенту США Дональду Трампу і Конгресу за рішення про надання фінансової і матеріальної допомоги сектору безпеки і оборони України.



Як повідомляли Українські Новини, Помпео планував відвідати Україну 3 січня для підтвердження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.



Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.