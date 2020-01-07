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07 січня 2020, вівторок, 12:54 11
Зовнішня політика 2020-01-07T14:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з держсекретарем США плани з відновлення миру на сході України

Зеленський обговорив з держсекретарем США плани з відновлення миру на сході України

Валерия Драгомирова
Донбас, Майк Помпео, Володимир Зеленський
Майк Помпео. Скріншот: Fox News
Майк Помпео. Скріншот: Fox News

Президент Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Майком Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Зеленський докладно поінформував Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час "нормандської зустрічі", а також про плани українського уряду з відновлення миру на сході України. Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту з транзиту газу в Європу", - йдеться у ньому.

Також співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після нападів на коаліційні сили в Іраку і напад на американське посольство в Багдаді.

Зеленський висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США і коаліції передчасно покинуть країну.

Крім того, він висловив подяку Президенту США Дональду Трампу і Конгресу за рішення про надання фінансової і матеріальної допомоги сектору безпеки і оборони України.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео планував відвідати Україну 3 січня для підтвердження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

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