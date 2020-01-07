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07 января 2020, вторник, 08:22 282
Силовые структуры 2020-01-07T10:00:01+02:00
Українські Новини
Полиция задержала националистов, которые пытались сорвать лекцию российского блогера Митрошиной

Полиция задержала националистов, которые пытались сорвать лекцию российского блогера Митрошиной

Валерия Драгомирова
Чей Крым, Киев, Лекция, Александра Митрошина
Александра Митрошина. Фото: Facebook/Саша Митрошина
Александра Митрошина. Фото: Facebook/Саша Митрошина

Полиция задержала двух мужчин, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной, пытаясь таким образом сорвать ее лекцию в Киеве.

Об этом сообщает гражданское движение "Відсіч" в Facebook.

По ее данным движения полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого за вопрос "чей Крым", адресованный российскому блогеру.

Задержанных отвезли в отделение по адресу: ул. Голосеевская, 15.

На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за мелкое хулиганство.

В тоже время, судя по видео, которое выложили в YouTube, один из "активистов" во время лекции начал перебивать блогершу. После чего его начали стыдить представитель организаторов. А потом люди, которые пришли на лекцию начали ему скандировать "выйди!".

Далее уже вне лекции произошла драка. Сами активисты заявили, что на них напали "сторонники Митрошиной". В частности, они говорят о некоем Никите Толмачеве из Крыма.

После этого, по словам активистов, они вызвали полицию.

На втором видео видно как одного из активистов уводит полиция. При этом люди говорят копам спасибо, а какая-то девушка начала стыдить соратника "активистов", который снимал видео. Посоветовала ему идти в АТО, а не заниматься чепухой в Киеве и обозвала его "говнюком".

Также свидетели отмечают, что слушатели подрались с националистами.






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