Полиция задержала националистов, которые пытались сорвать лекцию российского блогера Митрошиной

Полиция задержала двух мужчин, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной, пытаясь таким образом сорвать ее лекцию в Киеве.

Об этом сообщает гражданское движение "Відсіч" в Facebook.

По ее данным движения полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого за вопрос "чей Крым", адресованный российскому блогеру.

Задержанных отвезли в отделение по адресу: ул. Голосеевская, 15.

На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за мелкое хулиганство.

В тоже время, судя по видео, которое выложили в YouTube, один из "активистов" во время лекции начал перебивать блогершу. После чего его начали стыдить представитель организаторов. А потом люди, которые пришли на лекцию начали ему скандировать "выйди!".

Далее уже вне лекции произошла драка. Сами активисты заявили, что на них напали "сторонники Митрошиной". В частности, они говорят о некоем Никите Толмачеве из Крыма.

После этого, по словам активистов, они вызвали полицию.

На втором видео видно как одного из активистов уводит полиция. При этом люди говорят копам спасибо, а какая-то девушка начала стыдить соратника "активистов", который снимал видео. Посоветовала ему идти в АТО, а не заниматься чепухой в Киеве и обозвала его "говнюком".

Также свидетели отмечают, что слушатели подрались с националистами.











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