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06 января 2020, понедельник, 17:03 310
Общество 2020-01-06T17:04:20+02:00
Українські Новини
Карпаты засыпало почти метровым слоем снега

Карпаты засыпало почти метровым слоем снега

Таня Войтюк
Снег, Карпаты, Драгобрат, погода в Украине, Лавины
Снег в горах. Фото: Facebook/@lavyny.official
Снег в горах. Фото: Facebook/@lavyny.official

Спасатели не зря предупреждают о высокой опасности схода лавин, так как согласно данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.

Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на странице Facebook .

В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 10-61 см.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 года на Сл Пожижевская: температура воздуха: - 10,8 градусов, ветер: ветер, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный", - указано в сообщении.

При этом на Сл Плай температура воздуха достигает - 10,3 градусов, ветер северный, скорость 5-8 м/с.

"Есть облачность. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен", - информирует Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет - 11,7 градусов, а высота снежного покрова - 21 см.

Как сообщали Українські Новини, в Карпатах начался сезон схода лавин.

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