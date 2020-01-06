Цена на золото достигла максимумального рекорда за последние 6 лет

Помимо того, что стремительно начала расти стоимость нефти, золото также подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цена на золото поднялась на 2,3%, составив 1588,13 доллара за унцию - что является максимальной ценой с апреля 2013 года.

Также в Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы набрали аж 2,5% - 1590,9 долларов.

Стоимость палладия также подскочила на 1,2% до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем, серебро и платина тоже выросли в цене.

Золото активно дорожает с начала 2020-го. Кроме геополитических факторов, подорожание обусловлено слабым долларом ниже реальными ставками и последствиями торговой войны.

Кроме того, золото ценят еще и за его лучшую защищенность, что будет способствовать дальнейшему росту его стоимости, именно поэтому и дорожают акции золотодобывающих компании.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.