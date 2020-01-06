Нефть начала рекордно дорожать на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Впервые с апреля 2019 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель.

Котировки эталонных марок нефти "Brent" и "WTI" можно видеть на сайте Министерства финансов Украины.

Действия США против Ирана, а именно - убийство генерала Касема Сулеймани, главы Корпуса стражей Исламской революции, который воевал в Сирии, - привели к скачку цены на нефть. Так, сегодня, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до 69,95 доллара за баррель.

Отметим, что такой высокой цены на нефть не было с апреля 2019 г.

Цены на нефть резко выросли 3 декабря. Тогда стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 13:39 составила 69,26 долларов за баррель - это на 3,01 доллара (4,54%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.