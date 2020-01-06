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06 января 2020, понедельник, 16:27 1280
Экономика мира 2020-01-06T16:33:04+02:00
Українські Новини
Нефть начала рекордно дорожать на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Нефть начала рекордно дорожать на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Таня Войтюк
Касем Сулеймани, Убийство Сулеймани, Иран, США, Трамп
Нефть. Фото: pixabay
Нефть. Фото: pixabay

Впервые с апреля 2019 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель.

Котировки эталонных марок нефти "Brent" и "WTI" можно видеть на сайте Министерства финансов Украины.

Действия США против Ирана, а именно - убийство генерала Касема Сулеймани, главы Корпуса стражей Исламской революции, который воевал в Сирии, - привели к скачку цены на нефть. Так, сегодня, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до 69,95 доллара за баррель.

Отметим, что такой высокой цены на нефть не было с апреля 2019 г.

Цены на нефть резко выросли 3 декабря. Тогда стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 13:39 составила 69,26 долларов за баррель - это на 3,01 доллара (4,54%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.

Больше новостей о: Касем Сулеймани Убийство Сулеймани Иран США Трамп

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