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06 січня 2020, понеділок, 16:27 32
Економіка світу 2020-01-06T19:00:02+02:00
Українські Новини
Нафта почала рекордно дорожчати на тлі ситуації на Близькому Сході

Нафта почала рекордно дорожчати на тлі ситуації на Близькому Сході

Таня Войтюк
Касем Сулеймані, Вбивство Сулеймані, США, Іран, Трамп
Нафта. Фото: pixabay
Нафта. Фото: pixabay

Вперше з квітня 2019 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані вартість нафти Brent дійшла до вартості майже 70 доларів за барель.

Котування еталонних марок нафти "Brent" і "WTI" можна бачити на сайті Міністерства фінансів України.

Дії США проти Ірану, а саме - вбивство генерала Касема Сулеймані, глави Корпусу вартових Ісламської революції, який воював в Сирії, - призвели до стрибка ціни на нафту. Так, сьогодні, 6 січня, ф'ючерси на нафту марки Brent піднімалися до 69,95 долара за барель.

Зазначимо, що такої високої ціни на нафту не було з квітня 2019 р.

Ціни на нафту різко зросли 3 грудня. Тоді вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за станом на 13:39 склала 69,26 доларів за барель - це на 3,01 долара (4,54%) вище ціни закриття попередньої сесії.

Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на п'ятницю, 3 січня, США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. В результаті загинули щонайменше 8 осіб, у тому числі командувач спецпідрозділу "Кудс", який відноситься до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.

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