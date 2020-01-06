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06 января 2020, понедельник, 15:34 1412
Судебная власть 2020-01-06T15:35:22+02:00
Українські Новини
Подозреваемых в двойном убийстве девушек доставят из Одессы в Киев

Подозреваемых в двойном убийстве девушек доставят из Одессы в Киев

Таня Войтюк
Полиция, Убийство, Прокуратура, Подол, Одесса
Погибшие девушки. Фото: dtp.kiev
Погибшие девушки. Фото: dtp.kiev

Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек доставят из Одессы в Киев.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сообщается, что 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку, которых сегодня утром задержали на одесском вокзале по подозрению в убийстве двух девушек, планируют доставить в Киев для сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины. На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Двойное убийство произошло 4 января на ул. Кирилловской в Киеве, где были обнаружены тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения.

Начато расследование по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует возможную причастность полицейского к убийству в Каховке Херсонской области.

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