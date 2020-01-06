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06 января 2020, понедельник, 14:26 226
Внешняя политика 2020-01-06T14:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский предложил оманцам посетить Украину и принять участие в украинской приватизации

Зеленский предложил оманцам посетить Украину и принять участие в украинской приватизации

Елизавета Кесельман
Украина, Оман, официальный визит, Владимир Зеленский
Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владмир Зеленский во время своего визита в Оман, обсудил сотрудничество Украины и Омана в инвестиционной и торгово-экономическихсферах с исполнительным Президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Президента.

Согласно сообщению, Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.


Зеленский также рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.


Как сообщали Українські Новини, Офис президента опубликовал фото Зеленского с министром иностранных дел Омана. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

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