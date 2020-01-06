Зеленский предложил оманцам посетить Украину и принять участие в украинской приватизации

Президент Владмир Зеленский во время своего визита в Оман, обсудил сотрудничество Украины и Омана в инвестиционной и торгово-экономическихсферах с исполнительным Президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Президента.

Согласно сообщению, Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.



Зеленский также рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.



Как сообщали Українські Новини, Офис президента опубликовал фото Зеленского с министром иностранных дел Омана. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.