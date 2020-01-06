Под Черкассами пьяный водитель сбил двоих детей, один из них скончался

Вчера вечером, 5 января, в Черкасской области произошла смертельная авария, в которой погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что в Корсунь-Шевченковском районе области пьяный водитель сбил двух малолетних детей, один из них погиб.

Другой ребенок пострадал, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП, задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, легковушка столкнулась с грузовиком под Черкассами, двое мужчин погибли.

Также ранее в Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo.