Под Черкассами пьяный водитель сбил двоих детей, один из них скончался

Вчера вечером, 5 января, в Черкасской области произошла смертельная авария, в которой погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Так, сообщается, что в Корсунь-Шевченковском районе области пьяный водитель сбил двух малолетних детей, один из них погиб. Другой ребенок пострадал, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП. "Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП, задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, легковушка столкнулась с грузовиком под Черкассами, двое мужчин погибли. Также ранее в Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo.