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06 января 2020, понедельник, 10:56 107
Происшествия 2020-01-06T11:00:01+02:00
Українські Новини
Под Черкассами пьяный водитель сбил двоих детей, один из них скончался

Под Черкассами пьяный водитель сбил двоих детей, один из них скончался

Анна Рудык
ДТП в Черкасской области, ДТП, смертельное ДТП, наезд на пешехода
ДТП в Черкасской области. Фото: полиция
ДТП в Черкасской области. Фото: полиция

Вчера вечером, 5 января, в Черкасской области произошла смертельная авария, в которой погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что в Корсунь-Шевченковском районе области пьяный водитель сбил двух малолетних детей, один из них погиб.

Другой ребенок пострадал, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП, задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, легковушка столкнулась с грузовиком под Черкассами, двое мужчин погибли.

Также ранее в Черкасской области столкнулись легковушка и автобус: погибли три пассажира Daewoo.

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