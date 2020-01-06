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06 января 2020, понедельник, 10:06 393
Технологии 2020-01-06T10:07:25+02:00
Українські Новини
Microsoft прекратит поддержку Windows 7: какие трудности ждут пользователей

Microsoft прекратит поддержку Windows 7: какие трудности ждут пользователей

Анна Рудык
Microsoft, Windows 7, Windows
Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

Компания Microsoft, на которую ранее подали в суд, прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Об этом говорится на официальной странице компании.

Так, сообщается, что Microsoft прекратит поддержку Windows 7 14 января 2020 года.

После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.

В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут непросто, но все изменения к лучшему.

Также в Microsoft напомнили, что операционная система Windows 7 была разработана более десяти лет назад и уже не может отвечать современным требованиям безопасности.

"Изменения не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом", - добавили в компании.

Пользователям Windows 7 посоветовали обновить устройства до Windows 10. При разработке Windows 10 проблемам кибербезопасности уделялось особое внимание, поэтому система должна эффективно защищать от осложненных киберугроз.

Как сообщали Українські Новини, Microsoft официально попрощалась с Windows 8.

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