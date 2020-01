Смертельные пожары в Австралии "окрасили" небо в красный

Так, сообщается, что красное небо запечатлели в штате Новый Южный Уэльс, Памбуле.

Над городом Эдемом небо также обрело кроваво-красный оттенок. По совету полиции, сотни местных жителей искали убежище на пляже.

Отмечается, что в этом районе было разрушено много домов. Чиновники опасаются, что стихийное бедствие приведет к массовой гибели людей.

Также в Новозеландском Окленде из-за австралийских пожаров небо днем пожелтело

Как сообщает The Daily mail, эксперты предупреждают, что беспрецедентные лесные пожары, из-за которых разрушается инфраструктура Австралии и гибнут десятки людей и сотни миллионов животных, будут продолжаться по крайней мере до марта.

Three fires have combined to form a single blaze bigger than Manhattan, as Australian firefighters battle what has been predicted to be the most catastrophic day yet in an already devastating bushfire season. https://t.co/VWovRgeYmm pic.twitter.com/Ps5bju2pWK