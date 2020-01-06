Смертельные пожары в Австралии "окрасили" небо в красный

Вчера, 5 января, в Австралии из-за масштабных пожаров покраснело небо в юго-восточных регионах страны. Об этом сообщает CNN.

Так, сообщается, что красное небо запечатлели в штате Новый Южный Уэльс, Памбуле.

Над городом Эдемом небо также обрело кроваво-красный оттенок. По совету полиции, сотни местных жителей искали убежище на пляже.

Отмечается, что в этом районе было разрушено много домов. Чиновники опасаются, что стихийное бедствие приведет к массовой гибели людей.

Также в Новозеландском Окленде из-за австралийских пожаров небо днем пожелтело

Как сообщает The Daily mail, эксперты предупреждают, что беспрецедентные лесные пожары, из-за которых разрушается инфраструктура Австралии и гибнут десятки людей и сотни миллионов животных, будут продолжаться по крайней мере до марта.

Three fires have combined to form a single blaze bigger than Manhattan, as Australian firefighters battle what has been predicted to be the most catastrophic day yet in an already devastating bushfire season. https://t.co/VWovRgeYmm pic.twitter.com/Ps5bju2pWK — CNN (@CNN) January 4, 2020

"Исходя из наиболее оптимистичных прогнозов, мы бы сказали, что пожары будут продолжаться, по крайней мере, еще восемь недель", - заявил журналистам в субботу управляющий по чрезвычайным ситуациям из Управления пожарной охраны в Восточном Гиппсленде Энди Гиллхэм.

По данным Национальной службы пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс, в штате бушует 146 пожаров, из которых 65 не прекращаются. В воскресение порядка 2 тыс. 700 пожарных были отправлены на борьбу с пламенем.

Как сообщали Українські Новини, смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома.

Также сотни коал погибли во время лесного пожара в Австралии.