Антициклон вытеснит снегопады: прогноз погоды на Рождество

Завтра днем, 6 января, по прогнозу погоды антициклон из центра Европы вытеснит осадки из Украины и повсюду будет сухо, возможны морозы. Об этом говорится в сообщении на странице синоптика Наталки Диденко в социальной сети Facebook. По ее словам, 6 января днем 0-3 градуса мороза, на юге и востоке плюс часть Центра до 2 4 градусов. На Рождество, 7 января существенные осадки маловероятны, возможны кратковременные осадки на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю. В Киеве 6 января температура воздуха снизится. Днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза. На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января по -4-6 градусов, днем около нуля. "Пшеницу, мак, изюм, орехи уже начинаем понемногу вытягивать из кухонных шкафчиков или подкупать. Завтра - Сочельник в Украине", - напомнила Диденко. Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко Как сообщали Українські Новини, 5 января в Черновицкой области в снежных сугробах застряли более 15 автомобилей. Тем временем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы на праздничные выходные