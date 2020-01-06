Антициклон вытеснит снегопады: прогноз погоды на Рождество

Завтра днем, 6 января, по прогнозу погоды антициклон из центра Европы вытеснит осадки из Украины и повсюду будет сухо, возможны морозы.

Об этом говорится в сообщении на странице синоптика Наталки Диденко в социальной сети Facebook.

По ее словам, 6 января днем ​​0-3 градуса мороза, на юге и востоке плюс часть Центра до 2 4 градусов.

На Рождество, 7 января существенные осадки маловероятны, возможны кратковременные осадки на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем ​​опять вернется к нулю.

В Киеве 6 января температура воздуха снизится. Днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза.

На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января по -4-6 градусов, днем ​​около нуля.

"Пшеницу, мак, изюм, орехи уже начинаем понемногу вытягивать из кухонных шкафчиков или подкупать. Завтра - Сочельник в Украине", - напомнила Диденко.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, 5 января в Черновицкой области в снежных сугробах застряли более 15 автомобилей.

Тем временем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы на праздничные выходные