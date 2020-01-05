Епифаний рассказал, когда могут перенести празднование Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выступает за реформу церковного календаря, но пока считает это несвоевременным.

Об этом он сказал в интервью "Радио Сводоба", передают Українські Новини.

"Нужно менять всю календарную систему. Церковь не против, но это сейчас несвоевременно. Нужно провести большую просветительскую работу", - сказал Епифаний.

Он отметил, что сейчас ведутся дискуссии, касающиеся реформы церковного календаря, но считает этот вопрос достаточно сложным, так как украинский народ пока не готов к календарной реформе, и он сейчас может разделить Украину.

При этом, по его словам, приблизительно половина епархий ПЦУ не против переноса церковных праздников.

Епифаний считает, что реформу церковного календаря можно будет легче провести, когда будет полностью объединена украинская православная церковь.

Он отметил, что ПЦУ празднует Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (по григорианскому календарю 7 января).

Епифаний считает логичным перейти на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, тогда верующие будут праздновать Новый год после Рождества, не нарушая пост.

Он считает, что в будущем вопрос реформы церковного календаря будет решен позитивно.

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Как сообщали Українськi Новини, 64% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Ранее Епифаний заявил, что если украинцы не против - то Рождество будем праздновать 25 декабря.